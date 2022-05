Samsung Fab Grab Fest Sale 2022: 6000mAh बैटरी, 64MP कैमरा और 8GB RAM वाले सैमसंग के इन 5 फोन पर धांसू ऑफर, कीमत 20 हजार रुपये से कम

Samsung Fab Grab Fest Sale 2022 best deals and discount offers on these five smartphones featured with 6,000mAh Battery 64MP Camera, 8GB Ram including Samsung Galaxy M33 Samsung Galaxy M32 Samsung Galaxy F42 Samsung Galaxy F22 Samsung Galaxy F23: Samsung Fab Grab Fest सेल भारत में 1 मई से हो गई है, जो कि 8 मई तक जारी रहने वाली है। इस दौरान आपको Samsung स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच और टीवी जैसे कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप बजट में एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो इस फोटो गैलेरी के जरिए आपको सेल में मिल रहे 20,000 रुपये से कम के बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन की जानकारी मिलने वाली है।

Manisha



Last updated on: May 2, 2022 12:51 PM IST