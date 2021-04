Samsung Galaxy A12 with 48MP camera 4GB RAM 5000mAh battery available at Rs 612 EMI on Amazon check price features and offer details: Samsung ने हाल में Galaxy A Series में एक नया एंट्री-लेवल बजट स्मार्टफोन Samsung Galaxy A12 लॉन्च किया है। दो वेरियंट में पेश किए गए इस फोन की मार्केट में सीधी टक्कर Xiaomi और Realme जैसी चाइनीज कंपनियों के स्मार्टफोन्स से है।

