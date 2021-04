Samsung Galaxy A21s with 5000mAh battery 48MP quad camera up to 6GB RAM available at Rs 2000 discount on upcoming Flipkart Mobile Bonanza April sale check offers: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 7 अप्रैल से Mobile Bonanza Sale April 2021 का आयोजन किया जाएगा। यह सेल 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बीच चलेगी। ई-कॉमर्स कंपनी ने इस सेल में स्मार्टफोन पर मिलने वाले डील्स को रिवील किया है। सेल के लिए बनाए गए माइक्रो साइट में Samsung के पिछले साल लॉन्च हुए मिड रेंज स्मार्टफोन Galaxy A21s को सस्ते में खरीद सकते हैं।

Published on: April 4, 2021