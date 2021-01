Samsung Galaxy A31 with 48MP rear 20MP selfie camera 5000mah battery at Rs 6000 discount on Flipkart : ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 25 जनवरी को शुरू हुए Mobile Bonanza Sale का आज आखिरी दिन है। इस सेल में स्मार्टफोन की खरीद पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। 48MP कैमरे वाले Samsung Galaxy A31 की खरीद पर 6000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए, जानते हैं इस स्मार्टफोन पर मिलने वाली डील के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 29, 2021 10:34 AM IST