Samsung Galaxy A32 with 64MP camera 6GB RAM 5000mAh battery 90Hz refresh rate display available at Rs 1036 EMI on Amazon Sale: Samsung Galaxy A32 स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च हुआ है। यह 90Hz रिफ्रेश रेट वाले AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाला कंपनी का पहला स्मार्टफोन है। साथ ही, इसमें 64MP का क्वाड रियर कैमरा दिया गया है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 18, 2021 7:44 PM IST