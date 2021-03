Samsung Galaxy A52 up to 8GB RAM 32MP Selfie 64MP rear camera 5000mAh battery available with up to Rs 2000 discount of Amazon Smartphone Upgrade sale: Amazon पर कल यानी 27 मार्च से Smartphone Upgrade Sale शुरू हो रही है। इस सेल में स्मार्टफोन की खरीद पर 40 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। Samsung के लेटेस्ट लॉन्च हुए स्मार्टफोन Galaxy A52 पर भी इस सेल में डील ऑफर की जा रही है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 26, 2021 7:59 PM IST