Samsung Galaxy A71 with 32MP Selfie 64MP rear camera 8GB RAM available at Rs 1262 EMI on Amazon Smartphone Upgrade Sale Check offer details: Samsung Galaxy A71 को पिछले साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। यह स्मार्टफोन 64MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। साथ ही, इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। Amazon पर चल रहे Smartphone Upgrade Sale में फोन की खरीद पर ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 26, 2021 3:25 PM IST