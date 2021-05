Samsung Galaxy F12 with 48MP camera 6000mAh battery 128GB storage at flat Rs 2000 discount and exchange offer check deal on flipkart: पिछले दिनों लॉन्च हुए बजट फोन Samsung Galaxy F12 को Flipkart पर सस्ते में खरीद सकते हैं। इस फोन की खास बात यह है कि यह कम कीमत में 48MP कैमरा 6000mAh बैटरी के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: May 8, 2021 12:35 PM IST