Samsung Galaxy F12 with 6000mAh battery, 48MP quad rear camera setup, 4GB RAM, Exynos 850 processor available on discount at Flipkart: Samsung Galaxy F12 की कीमत को कंपनी ने सितंबर में बढ़ा दिया था। मगर फ्लिपकार्ट पर मौजूद सेल में आप इस डिवाइस को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। आइए ऑफर डिटेल और फोन के स्पेसिफिकेशन्स जान लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: December 19, 2021 1:31 PM IST