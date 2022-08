Samsung Galaxy F13 with 6000mAh battery, 50MP camera, Full HD+ Display Flipkart Sale Discount: Check Offer, Price, Specifications, and more: सैमसंग के बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी F13 की खरीद पर डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर फ्लिपकार्ट पर HDFC और ICICI बैंक कार्ड पर दिया जा रहा है। आइए फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और डिस्काउंट ऑफर देखते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: August 2, 2022 8:39 AM IST