Samsung Galaxy F41 with 64MP rear 32MP selfie camera 6000mAh battery on discount at Rs 2500 on Big Saving Days Sale check offers: Samsung के मिड रेंज स्मार्टफोन Galaxy F41 को आज रात शुरू हो रहे Flipkart Big Saving Days Sale में भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। फोन की खरीद पर 2500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 1, 2021 9:05 PM IST