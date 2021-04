Samsung Galaxy F62 4G with 8GB RAM 7000mAh battery 64MP Rear 32MP Selfie camera available with Rs 2500 cashback on Flipkart Mobile Bonanza Sale last day: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 7 अप्रैल से चल रही Mobile Bonanza Sale का आज आखिरी दिन है। यह सेल आज रात 11:59 बजे खत्म हो जाएगी। इस सेल में हाल ही में लॉन्च हुए 7000mAh बैटरी, 64MP कैमरा वाले Samsung Galaxy F62 की खरीद पर बढ़िया डील ऑफर की जा रही है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 11, 2021 9:00 AM IST