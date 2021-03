Samsung Galaxy F62 64MP Camera 8GB RAM 7000mAh Battery Phone on Flipkart With EMI and Discount Offer: Samsung ने हाल में ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो 7000mAh की बैटरी और 64MP का कैमरा मिलता है। यह फोन 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। कंपनी ने इस डिवाइस में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है। कंपनी ने स्मार्टफोन में Exynos 9825 प्रोसेसर दिया है। Flipkart पर यह स्मार्टफोन आकर्षक Discount और EMI ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें और ऑफर्स...

@iabhishekmishr Published on: March 15, 2021 5:12 PM IST