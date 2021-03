Samsung Galaxy F62 with 000mAh Battery and 64MP Camera on Open Sale in flipkart get Rs 2500 discount: Samsung Galaxy F62 स्मार्टफोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। सैमसंग के इस स्मार्टफोन में दमदार 7000mAh बैटरी, 64MP क्वाड रियर कैमरा और Exynos 9825 चिपसेट दिया गया है। सैमसंग का यह फोन 7000mAh बैटरी के साथ आने वाला दूसरा स्मार्टफोन है, जिस पर ICICI Bank के Credit Card, Debit Card से EMI ट्रांजेक्शन पर Cashback Offer मिल रहा है। यहां हम आपको इस स्मार्टफोन पर मिलने वाले ऑफर्स और खास फीचर्स के बारे में बता रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: March 1, 2021 8:37 PM IST