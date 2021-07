Samsung Galaxy F61 with 7000mAh battery 64MP back 32MP selfie camera available on Flipkart Big Saving Days Sale on lowest price check discount offer: Flipkart पर आज से शुरू हुए Big Saving Day Sale में Samsung के सबसे दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन Galaxy F62 को अब तक के सबसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है। यह फोन 7000mAh बैटरी और 64MP बैक कैमरा के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: July 25, 2021 9:34 AM IST