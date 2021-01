Samsung Galaxy M02s Sale Offer Rs 424 EMI On 13MP and 5000mAh Battery Smartphone On Amazon: क्या आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 10 हजार रुपये से कम का है? Amazon और Flipkart की सेल के बाद भी कुछ स्मार्टफोन पर ऑफर मिल रहा है। Amazon पर Samsung Galaxy M02s स्मार्टफोन को किफायती कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन को 8,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं इस फोन पर क्या ऑफर मिल रहे हैं और क्या हैं इसके फीचर...

Hindi Staff



Published on: January 25, 2021 9:12 AM IST