Samsung Galaxy M12 with 6000mAh battery 4GB RAM 48MP camera 90Hz display available at Rs 514 EMI on Amazon Mobile Fest Sale check offer: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर 9 जून से 12 जून के बीच Mobile Fest सेल का आयोजन किया जा रहा है। इस Sale में कई ब्रांड के स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन डील्स ऑफर की जा रही है। Samsung के इस साल लॉन्च हुए Galaxy M12 पर भी तगड़ा ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 10, 2021 6:09 AM IST