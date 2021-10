Samsung Galaxy M12 with 6000mAh battery, 90Hz screen, 48MP quad rear camera setup available at Rs 2000 discount at Amazon: सैमसंग ने अपने बजट स्मार्टफोन Galaxy M12 की कीमत में पिछले महीने बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह डिवाइस अपनी ओरिजनल सेल प्राइस से 500 रुपये ऊपर बिकने लगा था। इस डिवाइस की कीमत पहले 10,999 रुपये थी, जो बाद में 11,499 रुपये हो गई। मगर दिवाली के वक्त कंपनी अब इस डिवाइस पर डिस्काउंट दे रही है. आइए इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और इसपर मिलने वाले ऑफर के बारे में जान लेते हैं.

@itsmeFSL Published on: October 24, 2021 4:51 PM IST