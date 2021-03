Samsung Galaxy M12 with 6GB RAM 6000mAh battery 48MP Quad camera 90Hz display available on amazon Sale with ICICI Bank discount check offer: Samsung ने पिछले दिनों ही Galaxy M12 मिड बजट स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया है। इस फोन ने पहली सेल में ही धमाल मचा दिया। 48MP कैमरा और 6000mAh बैटरी वाला यह दमदार फोन सेल के 48 घंटे में ही Amazon पर टॉप सेलिंग स्मार्टफोन बन गया।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 25, 2021 7:26 PM IST