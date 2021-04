Amazon Sale: 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरे वाले Samsung Galaxy M12 पर शानदार डील, 1000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट

Samsung Galaxy M12 with 6GB RAM 6000mAh battery 48MP Quad camera 90Hz display available on amazon Sale with Rs 1000 instant discount with coupon check offer: Amazon India पर चल रहे Smartphone Upgrade Sale में Galaxy M12 खरीदने पर 1000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कूपन के जरिए लिया जा सकेगा। हाल ही में लॉन्च हुए इस बजट फोन में 48MP क्वाड रियर कैमरा, 6000mAh बैटरी, 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 12, 2021 8:16 PM IST