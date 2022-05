Samsung Galaxy M13 smartphone launched with 50MP camera and 5000 mAh battery check price and other details: सैमसंग ने अपने Galaxy M13 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। नया सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस जबरदस्त बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, FHD+ डिस्प्ले जैसे कई शानदार फीचर्स के साथ आता है। डिवाइस में Exynos चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं इस जबरदस्त स्मार्टफोन की पूरी डिटेल...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: May 27, 2022 10:29 AM IST