Samsung Galaxy M13 with 6000mAh battery, 50MP camera, and up to 6GB RAM is available on Discount at Amazon Sale. Check, Price, Specs, and Offer: अमेजन पर इस वक्त Mobile Savings Days सेल चल रही है। यहां पर कस्टमर 25 से 29 जुलाई तक स्मार्टफोन की खरीद पर डिस्काउंट पा सकते हैं। सैमसंग के बजट स्मार्टफोन Galaxy M13 भी यहां सस्ते में मिल रहा है। आइए इस डिवाइस पर मौजूद ऑफर के बारे में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: July 25, 2022 9:08 AM IST