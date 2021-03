Samsung Galaxy M51 with 32MP Selfie 64MP quad rear camera 7000mAh battery 8GB RAM available at Rs 1177 EMI on Amazon Fab Phones Fest Sale: Amazon पर 22 मार्च से Fab Phones Fest Sale का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन की खरीद पर डील्स ऑफर किए जा रहे हैं। Samsung के पिछले साल लॉन्च हुए दमदार बैटरी वाले Galaxy M51 की खरीद पर मिलने वाले डील्स के बारे में E-Commerce कंपनी ने रिवील किया है। आइए, जानते हैं ऑफर के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 20, 2021 7:22 AM IST