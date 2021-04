Samsung Galaxy S21 Plus 5G with 8GB RAM 256GB Storage and 64MP camera available with Rs 7000 instant discount check offer: सैमसंग के इस साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप फोन Galaxy S21 Plus की खरीद पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। जनवरी में लॉन्च हुए इस फोन को खरीदने पर 7,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी का यह ऑफर सीमित समय के लिए है। यूजर्स इसका लाभ 30 अप्रैल तक ले सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 9, 2021 4:04 PM IST