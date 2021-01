Samsung Galaxy S21 Ultra 5G with 108MP Camera 5000mAh battery discount more than Rs 10000 know details : Samsung Galaxy S21 सीरीज को भारत में सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इस सीरीज को कंपनी ने 14 जनवरी को लॉन्च किया था। इस सीरीज के टॉप मॉडल Galaxy S21 Ultra को Amazon.in, Samsung.com जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी के एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन की खरीद पर कंपनी कई तरह के ऑफर दे रही है।

@HarshitKHarsh Published on: January 31, 2021 2:48 PM IST