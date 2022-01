Samsung launched Samsung Galaxy S21 FE 5G with 4500mAh Battery 8GB RAM 256GB Storage check here top features and Price: Samsung Galaxy S21 FE 5G लॉन्च हो गया है। फोन में 4500mAh बैटरी के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इसमें 8GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। यहां पर हमने फोन के सभी खास फीचर्स, कीमत और सेल डेट के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: January 4, 2022 2:40 PM IST