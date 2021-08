Simple Energy Launched Electric Scooters Simple One in India check Specs Range Top Speed and Price: Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर ने बाजार में एंट्री ले ली है। Simple Energy ने इसे कल यानी 15 अगस्त को लॉन्च कर दिया है। लॉॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने इसकी प्री बुकिंग की घोषणा कर दी थी। कंपनी ने इसे चार राइडिंग मोड्स के साथ पेश किया है। इस ई-स्कूटर में कई सारे शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसकी बैटरी भी काफी दमदार है। इसकी बुकिंग भी कल शाम 5 बजे से शुरू हो गई है। इसे केवल 1947 रुपये में बुक किया जा सकता है। प्री बुकिंग करने वाले ग्राहकों को डिलीवरी के समय प्राथमिकता दी जाएगी। इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के लिए नीचे पढ़ें।

Published on: August 16, 2021 9:59 AM IST