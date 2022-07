Smartphone Under 26000 featured with 144hz display 64MP camera 5080mAh battery 67W fast charging 8GB RAM including Redmi K50i 5G Samsung Galaxy A33 5G Realme 9 Pro plus 5G OnePlus Nord CE 2 5G Tecno Phantom X: अगर आपने अपना मौजूदा स्मार्टफोन अपग्रेड करने का मन बना लिया है, तो आज हम आपको 26,000 रुपये की रेंज में उपलब्ध 5 बेस्ट स्मार्टफोन की जानकारी देने जा रहे हैं। इन फोन में आपको तगड़े फीचर्स के साथ-साथ 5जी कनेक्टिविटी भी मिलेगी।

Published on: July 31, 2022 11:28 AM IST