Smartphone under 28000 featured with 108MP camera 8GB RAM 120Hz display 5160mAh battery including POCO F4 5G Xiaomi 11i HyperCharge Samsung Galaxy M53 5G Realme 9 Pro plus 5G OnePlus Nord CE 2 5G: अगर आप 28 हजार से कम की कीमत में एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह गैलेरी आज आपके काम आने वाली है। आज हम आपको 28 हजार से कम की कीमत में तगड़े फीचर्स के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की जानकारी देने जा रहे हैं।

Manisha



Published on: August 1, 2022 3:20 PM IST