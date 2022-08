Smartphone Under 34000 featured with 12GB RAM 64MP camera 5000mAh battery 120W Fast charging speed including Nothing Phone 1 Samsung Galaxy A53 5G OnePlus Nord 2T 5G iQOO 9 SE 5G: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको 34,000 रुपये से कम की कीमत में कई शानदार ऑप्शन खरीद के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। इस लिस्ट में हाल ही में यूनिक बैक पैनल के साथ लॉन्च हुआ Nothing Phone (1) भी शामिल है।

Manisha



Published on: August 2, 2022 8:48 PM IST