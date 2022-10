Smartphones launch in Next week including Google Pixel 7 series Infinix Zero Ultra 5G Moto G72 Xiaomi 12T Series: अक्टूबर महीने की शुरुआत Google Pixel 7 सीरीज लॉन्च के साथ होने जा रही है। यह सीरीज 6 अक्टबर को लॉन्च होगी। इसके अलावा, अक्टूबर के पहले हफ्ते में कई और नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, देखें लिस्ट।

Manisha



Published on: October 2, 2022 11:49 AM IST