IPhone 14 series

7 सितंबर को आयोजित Apple Event के दौरान iPhone 14 Series को लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में Phone 14, iPhone 14 Plus, iphone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max शामिल हैं। iPhone 14 की शुरुआती कीमत भारत में यह 79,900 रुपये है। iPhone 14 Plus की कीमत भारत में 89,900 रुपये से शुरू होती है। इन दोनों डिवाइस के प्री–ऑर्डर 9 सितंबर से शुरू हो गए हैं। iPhone 14 की सेल 16 सितंबर से शुरू होगी और iPhone 14 Plus की सेल 7 अक्टूबर से शुरू होगी। Apple iPhone 14 Pro की शुरुआती कीमत 1,29,900 रुपये है। वहीं, iPhone 14 Pro Max की कीमत 1,39,900 रुपये से शुरू होती है। इसे Space Black, Gold, Silver और Dark Purple कलर ऑप्शन में खरीद सकेंगे।