Suzuki Katana bike launched in India check Suzuki Katana price features and other details here: सुजुकी मोटरसाइकल ने भारत में आखिरकार Suzuki Katana बाइक लॉन्च कर दी है। नया मॉडल दो पेंट स्कीम- मैटेलिक मिस्टिक सिल्वर और मैटेलिक मैट स्टेलर ब्लू में आता है। आइए डिटेल में जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: July 4, 2022 6:24 PM IST