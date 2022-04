TATA AVINYA electric car concept unveiled with butterfly doors rotating driver seat voice command support and many more luxury features: Tata ने भारत में Avinya नाम से एक नया कॉन्सेप्ट EV लॉन्च किया है। नई अवधारणा को टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जेन 3 आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। टाटा ने दावा किया है कि न्यू कॉन्सेप्ट हाई रेंज वाले सेगमेंट के ज्यादातर कस्टमर्स के लिए बेहतरीन होगा। कंपनी का दावा है कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इलेक्ट्रिक कार को 2025 तक बाजार में पेश किया जाएगा। यहां हम इसके डिजाइन, रेंज और तमाम खूबियों के बारे में बता रहे हैं।

Swati Jha



@Bi_Naari

Published on: April 29, 2022