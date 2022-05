Tata Nexon EV Max Vs MG ZS EV which electric car is better check motor range feature battery and price details: Tata Nexon EV Max को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। भारतीय बाजार में इस कार का मुकाबला MG ZS EV से है। Nexon EV Max दो वेरिएंट्स- XZ+ और XZ+ Lux में आती है, जबकि MG ZS आइए जानते हैं कि फीचर्स, रेंज, बैटरी और कीमत के मामले में Nexon EV Max और MG ZS EV में से कौन सी कार बेहतर है।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: May 11, 2022 2:16 PM IST