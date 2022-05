tata safari for INR 62 lakh kia sonet for 23 lakh maruti swift for 11 lakh check cars price in neighbor countries: भारतीय बाजार में कारें बनाने वाली कंपनियां नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में भी अपनी कारों को एक्सपोर्ट करती हैं। हालांकि पड़ोसी देशों में इन कारों पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में भारत के मुकाबले इन कारों की कीमत 3 गुना ज्यादा हो जाती है। यहां हम कुछ ऐसी ही कारों की कीमत के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें जानकार आपको हैरानी होगी।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: May 12, 2022 3:41 PM IST