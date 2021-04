Tecno Spark 7 with 6000mAh battery Android 11 and Triple camera available at Rs 353 EMI on Amazon India check offer details: Tecno Spark 7 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह बजट स्मार्टफोन 6000mAh बैटरी, डुअल रियर कैमरा सेटअप और 64GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। Tecno Spark 7 का सीधा मुकाबला Poco C3, Micromax In 1B, Realmce C20 और Redmi 9A जैसे फोन से है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 22, 2021 5:09 PM IST