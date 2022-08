2 / 5

वॉयस मैसेज के लिए प्राइवेसी सेटिंग्स

टेलीग्राम ने कहा कि प्रीमियम यूजर्स के पास एक नई सेटिंग है जो उन्हें यह कंट्रोल करने की अनुमति देता है कि कौन उन्हें ऑडियो और वीडियो मैसेज भेज सकता है। विकल्पों में Everyone (सभी), My Contacts (मेरे संपर्क के लोग), या Nobody (कोई नहीं)। यूजर्स हमेशा अपवाद सेट कर सकते हैं जैसे कि Never (कभी नहीं) या Always (हमेशा)। यूजर्स इन स्टेप्स को फॉलो करके सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं: Settings > Privacy and Security > Voice Messages (सेटिंग्स> गोपनीयता और सुरक्षा> ध्वनि संदेश)।