The Best Xiaomi Pad 5 Alternatives in India including Apple iPad 9th Generation Lenovo Yoga Tab 11 Motorola Moto Tab G70 Samsung Galaxy Tab A8 Lenovo Ideapad Duet Chromebook: शाओमी ने पिछले महीने भारत में Xiaomi Pad 5 को लॉन्च किया है। यह लेटेस्ट टैबलेट 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ आता है, जिसकी शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है। हालांकि, Apple, Samsung, Lenovo, Motorola के बाजार में उपलब्ध टैबलेट इसके बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 6, 2022 8:06 PM IST