top 10 Electric Cars To Unveil At Auto Expo 2023 from Tata Hyundai Maruti BYD: इलेक्ट्रिक 4-वीलर सेगमेंट में फिलहाल Tata Motors का दबदबा है। इसके अलावा अगले कुछ सालों में, देश में कई EVs एंट्री करेंगी। यहां हम जनवरी में 2023 Auto Expo में पेश की जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बता रहे हैं।

Swati Jha



@Swaatiijha

@Swaatiijha Published on: December 22, 2022 1:09 PM IST