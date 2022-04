Top 10 Phones launched in this week including Realme GT Neo 3 Xiaomi 12 Pro 5G and OnePlus 10R 5G featured with 12GB RAM 150W Fast charging best dual selfie camera and curved display: भारत समेत पूरी दुनिया में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में बहुत सारे स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। हम आपको अपने इस आर्टिकल में स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे इस हफ्ते भारत में लॉन्च किया गया है।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 30, 2022 12:20 PM IST