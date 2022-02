We are listing Top 43-inch 4K Smart TV in Flipkart TV Days Sale on Discount including iFFALCON Mi 5X Realme Motorola ZX3 Blaupunkt Cybersound: फ्लिपकार्ट ने आज 6 फरवरी 2022 को स्मार्ट टीवी की सेल शुरू की है, जहां एक से बढ़कर एक 4K TV पर डिस्काउंट मिल रहा है। हम यहां पर इस सेल में 43-inch स्क्रीन वाले 4K smart TV पर मौजूद सबसे बढ़िया ऑफर के बारे में बता रहे हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Last updated on: February 6, 2022 8:51 AM IST