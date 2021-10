Top 5 5G Smartphones under 15000 in this Diwali Season: भारत में 5G नेटवर्क शुरू तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारे 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। यूजर्स भी 5G स्मार्टफोन पर ही अब ज्यादा जोर जे रहे हैं। दिवाली का सीजन चल रहा है और बहुत सारे स्मार्टफोन पर डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर इस दिवाली पर आप भी एक नया 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपका बजट 15,000 रुपए से कम है तो आइए हम आपको टॉप-5 5G स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjha2

@Deveshjha2 Published on: October 30, 2021 7:19 PM IST