Top 5 5G smartphones under 20000 in September with 5000mAh battery up to 8GB RAM 64MP camera realme 8s redmi note 10T samsung galaxy M32 5G poco m3 pro Oppo A74 5G: इस साल कम कीमत में कई 5G स्मार्टफोन भारत में पेश हुए हैं। Samsung, Xiaomi, Realme, OPPO, Vivo ने अपने 5G स्मार्टफोन को बजट रेंज में पेश किया है। आज हम आपके लिए इन ब्रांड्स के 20 हजार रुपये से कम कीमत वाले धांसू 5G स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 10, 2021 2:33 PM IST