Top 5 Air Purifier: दिवाली के बाद दूषित हुई हवा को शुद्ध बनाएं ये टॉप-5 'Air Purifier', कीमत 12000 रुपये से है कम

Top 5 Air Purifier to buy After Diwali Pollution in 2022 including Blue Star AP420OAN Room Air Purifier PHILIPS AC1217/20 Portable Room Air Purifier Mi Air Purifier 3 Kent Aura Portable Room Air Purifier Honeywell Air Touch V4 Air Purifier: हर बार की तरह इस बार की भी 'दिवाली' पटाखों वाली साबित हुई है। पटाखे बैन के बाद भी लोगों ने जमकर पटाखे जलाए है, जिस वजह से दिवाली के अगले दिन की सुबह प्रदूषण की चादर से घिरी हुई है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग हैं, जिन्हें इस प्रदूषण के कारण सांस लेने मे दिक्कत आ रही है तो तुरंत अपने घर में एक बढ़िया एयर प्यूरिफायर लगवा लें। आज हम आपको टॉप 5 एयर प्यूरिफायर की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें आप अपने घर की दूषित हवा को शुद्ध बनाने के लिए खरीद सकते हैं।

Manisha



Published on: October 25, 2022 12:10 PM IST