Top-5 Alternatives of Moto E32s with 6,000mAh Battery, 4GB RAM and 64GB Storage including Poco C31 Redmi 10A: Moto E32s को कल भारत में एक एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 8999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें यूजर्स 3GB RAM + 32GB वेरिएंट मिलता है। वहीं इस फोन का दूसरा वेरिएंट 9,999 रुपये का है, जिसमें यूजर्स को 4GB + 64GB वेरिएंट मिलता है। इस फोन में यूजर्स को 6.5-inch HD+, 90Hz refresh rate, MediaTek Helio G37 SoC, Android 12 ओएस, 5,000mAh बैटरी समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं। आइए हम आपको इस फोन के 5 सबसे अच्छे विकल्पों के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Last updated on: June 3, 2022 1:03 PM IST