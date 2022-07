Top-5 Alternatives of OnePlus Nord 2T including Samsung Galaxy M53 5G, iQOO Neo 6 5G with upto 12GB RAM and 120W Fast charging: OnePlus Nord 2T 5G को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन OnePlus Nord 2 का सक्सेसर स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में 90Hz AMOLED स्क्रीन, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 4500mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और MediaTek Dimensity 1300 प्रोसेसर दिया गया है। आइए हम आपको इस फोन के पांच बेस्ट विकल्प यानी Top-5 Alternatives के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: July 1, 2022 1:38 PM IST