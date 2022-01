Top ANC earbuds under Rs 10,000 in Flipkart The Grand Gadget Days Sale: फ्लिपकार्ट पर आज, 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ग्रैंड गैजेट डेज सेल चल रही है, जहां पर वायरलेस ईयरबड्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। हम यहां पर आपको इनमें से एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले टॉप 5 वायरलेस ईयरबड्स के बारे में बता रहे हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: January 23, 2022 5:39 PM IST