Top 5 Best Selling SUVs In India November 2022 Tata Nexon No 1 Hyundai Creta No 2 Tata Punch No 3 Brezza No 4 Hyundai Venue No 5: वीइकल मेकर्स ने नवंबर 2022 के लिए सेल का डेटा जारी किया है। यहां हम पिछले महीने 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs के बारे में बता रहे हैं।

Swati Jha



@Swaatiijha

@Swaatiijha Published on: December 6, 2022 1:12 PM IST