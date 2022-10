Flipkart Diwali Sale का कल आखिरी दिन, 5000mAh तक बैटरी और 12GB तक RAM वाले इन 5 फोन्स पर मिल रहा सबसे अच्छा Discount

Top 5 deals on 5000mah battery 12GB RAM featured smartphone in Flipkart Big Diwali Sale on Last Day including Xiaomi 11i 5G and Realme GT Neo 3T: Flipkart पर Big Diwali Sale चल रही है। कल यानी 16 अक्टूबर का इसका आखिरी दिन है। इसमें कई फोन्स पर धमाल डिस्काउंट मिल रहा है। आज यहां सेल में फोन्स पर मिल रही टॉप डील्स के बारे में बताने वाले हैं।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: October 15, 2022 1:05 PM IST